Ratusz przedstawił plan działania kryzysowego w czasie epidemii

Na sprzęt dla szpitali

Sekretarz ratusza wyliczył, że Warszawa przekazała na początku marca 8,5 miliona złotych na zakup dla stołecznych szpitali potrzebnego sprzętu, czyli: 30 stanowisk do intensywnej terapii, 30 respiratorów, 30 kardiomonitorów, 30 łóżek specjalistycznych, 30 stacji pomp infuzyjnych, 30 ssaków medycznych, 6 aparatów do terapii nerkozastępczej oraz 10 urządzeń do biodekontaminacji.