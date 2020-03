Płatne parkowanie w Warszawie bez zmian. Ratusz: obserwujemy sytuację

"Będziemy o tym rozmawiać"

O podobną decyzję dotyczącą warszawskiej SPPN pytany był prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - To, co jest dla mnie najbardziej istotne to to, żeby w Warszawie mogli zaparkować wszyscy ci, którzy muszą zaparkować, bo np. dojeżdżają do szpitala, wykonać jakieś najbardziej istotne działania. Temu służy również kwestia opłat za parkowanie. W związku z tym na razie nie przewidujemy żadnych zmian – powiedział.