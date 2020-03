Zmiany w komunikacji miejskiej od poniedziałku

TYDZIEŃ BEZ STACJI RONDO DASZYŃSKIEGO

Na tydzień zostanie zamknięta stacja Rondo Daszyńskiego na drugiej linii metra. Ma to związek z przyłączeniem istniejącego odcinka podziemnej kolejki do nowego. Ponadto w dwie weekendowe noce pociągi będą dojeżdżać tylko do stacji Nowy Świat-Uniwersytet.