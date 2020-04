Ośrodek Caritasu: nie żyje trzeci pacjent chory na COVID-19

Brakuje pielęgniarek

Z informacji przekazanych przez Caritas we wtorek wynika, że spośród kilkunastu osób skierowanych przez wojewodę w trybie administracyjnym do pracy w ośrodku fizycznie zgłosiły się dwie, z czego jedną lekarz zdyskwalifikował ze względu na stan zdrowia. Pozostałe przedstawiły zwolnienia lekarskie. Dzień później - w środę - poinformowano, że udało się zrekrutować liczną grupę opiekunów, którzy zastąpią skład pracujący nieprzerwanie od 8 kwietnia. Nadal brakowało jednak lekarza i pielęgniarek.

Pomoc dla placówki

W ostatnich dniach do ośrodka zaczęły spływać środki ochrony osobistej i wyposażenie medyczne. Zarząd podkreśla, że wsparcie płynie ze strony wielu prywatnych osób i instytucji. W czwartek pomoc przekazał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W paczkach z ratusza znalazły się gogle, maski FFP2, maski chirurgiczne, fartuchy medyczne foliowe i zwykłe, rękawice nitrylowe zwykłe i grube, kombinezony barierowe, czepki na głowę i naczynia jednorazowe. "To, w sensie ilościowym, ciągle pomoc nieadekwatna do skali naszych potrzeb ale każda taka dostawa to krok do przodu i krok ku większemu bezpieczeństwu personelu" - czytamy w komunikacie.