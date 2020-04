Dezynfekcja ulic kosztowała już prawie 280 tysięcy złotych

Ratusz poinformował, że do wtorku służby miasta zdezynfekowały około 1200 kilometrów ulic i 1108 wiat przystankowych.

Jak zaznaczyła rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, dokładnie chodzi o blisko 400 tysięcy metrów kwadratowych zdezynfekowanych powierzchni. Prace rozpoczynają się o północy, a - według danych ratusza - jednej nocy udaje się zdezynfekować od 116 do 192 kilometrów ciągów pieszych.

Do oczyszczania wielokilometrowych chodników służby używają polewaczek, zaś do dezynfekcji mniejszych powierzchni wykorzystywane są opryskiwacze wysokociśnieniowe, plecakowe i rolnicze. Obsługują je pracownicy ubrani w specjalne kombinezony i specjalistyczne maski.

Przystanki, dworce i szpitalne podjazdy

Gałecka podkreśliła, że dezynfekcja obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy. Zwróciła też uwagę, że oczyszcza się głównie kluczowe miejsca przestrzeni publicznej takie jak węzły przesiadkowe, zespoły przystanków czy główne trakty komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych. Służby przykładają się też do dezynfekcji przejść podziemnych, jak te przy Dworcu Centralnym, rondzie Dmowskiego i Waszyngtona, otoczenia dworców czy placów miejskich między innymi placu Wileńskiego.

- Ozonowana jest także przestrzeń, przylegająca do 19 domów pomocy społecznej, a także podjazdy pod szpitale - wskazała rzeczniczka. I jako przykład podała Centralny Kliniczny Szpital MSWiA na Wołoskiej, Wojskowy Instytut Medyczny na Szaserów, Wojewódzki Szpital Zakaźny na Wolskiej, Szpital Praski przy Solidarności oraz Szpital Czerniakowski na Stępińskiej.

Ratusz zachwala skuteczność wody wysoko ozonowanej

Ratusz przekonuje, że woda wysoko ozonowana jest najlepszym środkiem do dezynfekcji - bezpiecznym dla ludzi, środowiska naturalnego, urządzeń i infrastruktury.

- Można ją wykorzystać zarówno do mycia powierzchni, jak i rozpylania. Działa szybciej na bakterie i wirusy niż inne środki dezynfekcyjne. Nie wprowadza do środowiska żadnych sztucznych pierwiastków, ponieważ do produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna - wymieniała Gałecka.