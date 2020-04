Koronawirus im nie przeszkodził. Motocykliści zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa

- My, jako motocykliści, nie mogliśmy czekać z założonymi rękami. Od 11 lat pod nazwą Motoserce zbieramy krew. Do tej pory zebraliśmy ponad 30 tysięcy litrów, czyli ponad 60 tysięcy pobrań. W tym roku akcja została odwołana jako impreza, ale postanowiliśmy to co najważniejsze - czyli tę krew - oddać - mówił organizator wydarzenia Marcin Wiśniewski z Kongresu Klubów Motocyklowych.