Ponad tysiąc mandatów i setki wniosków do sądu za brak maseczki

Ponad 1100 mandatów i powyżej 400 wniosków do sądu o ukaranie osób, które nie miały zakrytego nosa i ust - to bilans weekendowych interwencji w Warszawie policjantów z Komendy Stołecznej Policji.

Od soboty w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, na przykład w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 złotych.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, poinformował, że w sobotę i w niedzielę stołeczni policjanci za niezakrywanie nosa i ust wystawili ponad 1100 mandatów. - Skierowali również ponad 400 wniosków o ukaranie do sądu - dodał. - Mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji, w których to ludzie nas prosili o interwencję, wskazując konkretne przypadki osób, które tych maseczek nie nosiły - zaznaczył Marczak.

Z kolei jak przekazał Antoni Rzeczkowski z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, w ciągu ostatniej doby w całej Polsce w kwestii braku maseczek policja pouczyła 4457 osób, nałożyła mandaty na 5992 i skierowała 864 wnioski o ukaranie do sądu.

"Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje"

Marczak zaznaczył też, że od momentu wprowadzenia obowiązkowego zakrywania ust i nosa stołeczni policjanci pracują w myśl zasady "zero tolerancji".

- Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez policjantów czy funkcjonariuszy straży miejskiej - podkreślił.