Lasy, parki i bulwary zamknięte

Od środy do odwołania stolica zamyka tereny zielone. - Aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, apelujemy również do mieszkańców o niekorzystanie z terenów rekreacyjnych – mobilizują mieszkańców urzędnicy.

- Dotyczy on lasów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz ogródków jordanowskich. W trosce o zdrowie, mieszkańcy nie powinni także korzystać z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych – wylicza Karolina Gałecka rzeczniczka urzędu miasta. Urzędnicy przypominają, że parki, zieleńce, ogrody działkowe i obszary łęgów zajmują 11,2 procent powierzchni Warszawy, z kolei 15,5 procent to lasy miejskie. W stolicy znajduje się 88 parków oraz 258 skwerów i zieleńców, z czego 1022 ha należy do miasta.