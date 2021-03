Dyrektor szpitala na Narodowym: potrzebujemy jeszcze minimum 80 lekarzy

- W tej chwili w szpitalu tymczasowym na stadionie przebywa 242 pacjentów, w kolejce oczekujących wciąż trwają zgłoszenia, karetki cały czas dojeżdżają. Mamy teraz 15 osób pod respiratorami, natomiast są też systemy wspomagania oddechu w liczbie ponad 40, wiec stan tych pacjentów określany jest jako ciężki i bardzo ciężki. Czekamy na ewentualne przeniesienie do OIOM-ów tradycyjnych szpitali warszawskich, ale w tej chwili nie mamy takiej możliwości - zaznaczył dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, którego filią jest Szpital Narodowy, dr Artur Zaczyński.

Zaczyński: potrzebujemy jeszcze minimum 80 lekarzy

Podał również, że w obu szpitalach znajduje się obecnie ponad 600 osób z koronawirusem. - Wszystkie szpitale w Warszawie przechodzą duże oblężenie i tutaj apel, abyśmy przyjmowali pacjentów z karetek do SOR-ów i wtedy oceniali ich stan. Bo pacjenci powinni trafiać do szpitala po wstępnej diagnozie w SOR-ze i być referowani do szpitala po ustabilizowaniu stanu nagłego. Takie są zasady funkcjonowania i strategia przedstawiona na jesieni - przypomniał Zaczyński.