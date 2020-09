Rekordowa liczba nowych przypadków w Warszawie. Dwa powiaty z Mazowsza trafiły do żółtej strefy

Wciąż rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w stolicy - drugi raz z rzędu przekroczyła setkę przypadków dziennie. A jeszcze do połowy września ani razu nie była wyższa niż 60. Do tego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o oznaczeniu dwóch mazowieckich powiatów jako żółte strefy.

Po raz szósty we wrześniu pobity został rekord nowej liczby potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Warszawie. W czwartek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna odnotowała 129 pozytywnych wyników testów. Tym samym liczba wszystkich przypadków wykrytych u warszawiaków wynosi obecnie 4653.

Dobowa statystyka przekroczyła w stolicy po raz pierwszy setkę dzień wcześniej - odnotowano 123 zakażenia. Wcześniejsze rekordy to 86 - z 18 września, 77 przypadki z 17 września, 66 powtarzające się we wrześniu trzy razy i 59 z 2 i 14 września. Od początku pandemii aż do 16 września liczba wykrywanych w Warszawie infekcji nie przekroczyła ani razu 60 na dobę.