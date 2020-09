Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem w Warszawie

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że w środowym raporcie "mamy cztery województwa, w których są zakażenia z ognisk weselnych". To województwa: mazowieckie, podkarpackie, łódzkie i świętokrzyskie. - Nadal widzimy, że ogniska weselne rzutują. Przypominamy, że duże skupiska osób, gdzie atmosfera jest dosyć swobodna, bliskość jest duża, tam może dochodzić do zakażeń - powiedział Andrusiewicz. Apelował, by organizować "ograniczone, skupione na rodzinie" wesela.