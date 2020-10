Ponad 300 nowych zakażeń na Mazowszu. Najwięcej od początku epidemii

Epidemia w Warszawie

Od początku epidemii na COVID-19 zachorowało 5724 warszawiaków, zmarły 152 osoby. Status ozdrowieńca uzyskało do tej pory 1892 zakażonych, z czego ostatniej doby - 67.

"Nie mamy większych ognisk"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że w najbliższych dniach wciąż należy spodziewać się wysokiej liczby nowych zakażeń, a na wysokie wyniki dobowe coraz bardziej rzutują duże miasta. - Niestety te wyniki na poziomie dwóch tysięcy i powyżej będziemy obserwować, dlatego że obserwujemy bardzo rozproszone zakażenia. Nie mamy większych ognisk. Jeżeli mamy 336 przypadków z Mazowsza, to nie ma tam ogniska, w którym mielibyśmy 40 czy więcej osób zakażonych. Dominują przypadki rozproszone, małe ogniska, dominują małe zakłady pracy, są małe podmioty medyczne. Są też, niestety, cały czas jeszcze domy pomocy społecznej - powiedział Andrusiewicz.

Zaapelował też o przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. - To jest apel do społeczeństwa, żeby wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem. Ci, którzy nie noszą masek, nie zachowują dystansu, narażają nas na możliwość zachorowania – powiedział rzecznik MZ.