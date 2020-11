Dyrektor stołecznego pogotowia: kolejki dalej są, szpitale są pełne pacjentów zakażonych

We wtorek na Mazowszu przybyło prawie 2000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Urząd wojewódzki poinformował o blisko 1300 wolnych łóżkach, ale ratownicy wciąż mają problemy z przekazywaniem pacjentów do szpitali. Jak przyznał w rozmowie z reporterem TVN24 dyrektor stołecznego pogotowia, otwarcie szpitala na Stadionie Narodowym na razie nie poprawiło sytuacji.

Wciąż są kolejki na SOR-ach

- W ostatnich dniach wdrożyliśmy koordynację, jeśli chodzi o szpitale wojewódzkie i miejskie, dzięki czemu nieco płynniej się to odbywa [przekazywanie pacjentów - red.]. Niemniej jednak kolejki dalej są. Szpitale są pełne pacjentów zakażonych. Co gorsza, jest coraz mniej miejsc dla pacjentów o innych profilach chorobowych. Szczególnie brakuje łóżek internistycznych, które były przekształcane na covidowe - powiedział Bielski.

"Nie odczuliśmy poprawy po otwarciu szpitala na Stadionie Narodowym"

Jak dodał, szpital na stadionie nie pracuje "w trybie ostrym". - Nie zostały udostępnione numery na izbę przyjęć szpitala tymczasowego. My tam pacjentów nie wozimy. Jeżeli mamy zlecenie, to jedynie transportujemy tam pacjentów, którzy uzyskali już pomoc w szpitalu - powiedział Bielski.

We wtorek na stronie Szpitala Narodowego zostały opublikowane zasady i kryteria przyjmowania pacjentów. Osoba, która trafi do tej placówki musi spełniać cztery kryteria. Po pierwsze konieczne jest rozpoznanie zakażenia koronawirusem na podstawie testu PCR lub testu antygenowego. Pozytywny wynik musi być potwierdzony nie później niż w ciągu 10 dni od początku objawów klinicznych. Pacjent może być w stanie wymagającym lub niewymagającym tlenoterapii, potrzebna jest informacja o jego saturacji. Skierowana do tej placówki osoba musi też mieć wynik badania obrazowego płuc z ostatnich pięciu dni (RTG lub tomografia komputerowa). Ostatni warunek to brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących, które wymagają specjalistycznego leczenia. Nie będą też przyjmowani pacjenci, którzy dopiero co zakończyli leczenie specjalistyczne lub są tuż po operacjach.