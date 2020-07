Mazowsze znów w pierwszej trójce pod względem zakażeń. W Warszawie nieco mniej zachorowań

Województwo mazowieckie znalazło się na drugim miejscu pod względem liczby zakażeń COVID-19. Wyprzedził je tylko Śląsk. Dzień wcześniej Mazowsze było na piątym miejscu. Za to w Warszawie od kilku dni nowych przypadków w ciągu doby przybywa na podobnym poziomie.

"Z przykrością informujemy o śmierci 4 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 91-M, 73-K, 82-K Łańcut, 79-K Racibórz. Większość osób miała choroby współistniejące" – poinformowano. Jak dodano, do tej pory w Polsce zakażonych COVID-19 zostało 36 155 z czego zmarło 1 521 osób.

Więcej przypadków na Mazowszu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna tego samego dnia podała dane dotyczące Mazowsze. Łącznie w województwie potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim jest 5208 przypadków, z czego 39 odnotowano w ciągu ostatniej doby. Z powodu koronawirusa na Mazowszu zmarło do tej pory 346 osób. Jednak ostatniej doby nikt nie zmarł. WSSE podało też liczbę ozdrowieńców. Do tej pory w województwie jest ich 2658, z czego siedmiu przybyło w ciągu ostatniej doby.

Jeszcze dzień wcześniej, w niedzielę nowych przypadków na Mazowszu przybyło 17. To oznacza, że w ciągu doby liczba zakażeń wzrosła. W sobotę było ich 28. Liczby ciągle się wahają, jednak od 21 czerwca nowych zakażeń nie przybyło w ciągu doby więcej niż 45.

Kilkanaście zachorowań w Warszawie

Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano w Warszawie 13 marca. Szczyt zachorowań przypadł od 2 do 15 kwietnia, kiedy liczba zakażonych w ciągu doby wynosiła nawet 50 (15 kwietnia). Później nowych przypadków nie było więcej niż 28. Kolejny szczyt to 25 i 26 maja, kiedy potwierdzono kolejno: 40 i 55 zakażeń w ciągu doby. Od 26 maja do 6 lipca nie było już jednak więcej niż 33 zakażenia w ciągu dnia. Od początku lipca poziom zchorowań utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Nie odnotowano od tej pory więcej niż 16 zakażeń.