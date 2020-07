Na weselu, w pracy. Kilkadziesiąt nowych przypadków zakażenia w Warszawie

Kilkadziesiąt nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w piątek w Warszawie. Prawie połowa z nich to uczestnicy wesela w Rembertowie.

Resort zdrowia przedstawił w piątek komunikat, w którym poinformował o 657 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To najwyższa liczba od początku pandemii w Polsce. W czwartek MZ poinformowało o 615 zakażeniach i do piątku to była najwyższa liczba.