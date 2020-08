Już niemal 3200 zakażeń koronawirusem w Warszawie. Jedną trzecią przypadków wykryto w sierpniu

Sierpień upływa pod znakiem wzrostu liczby zachorowań

Od początku pandemii w Warszawie obecność koronawirusa w organizmie wykryto u 3191 osób. Tylko w sierpniu do tej statystyki dołączyło 1035 przypadków, co oznacza, że jedną trzecią wszystkich zachorowań odnotowano w ciągu zaledwie 26 dni.

Powrót do szkoły w czasach pandemii

Sierpniowy wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem martwi wielu rodziców uczniów, którzy 1 września mają powrócić do szkół. Wątpliwości co do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zgłaszali w środę samorządowcy. O swoich obawach opowiadają także dyrektorzy szkół, którzy mają do rządu żal za przerzucanie na nich całej odpowiedzialności za organizację bezpiecznej pracy placówek oświatowych.