Rafał Trzaskowski: Szpital Południowy powoli się wypełnia

Trzaskowski: Szpital Południowy powoli się wypełnia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił w poniedziałek w rozmowie z reporterką TVN24, że sytuacja pandemiczna w Warszawie jest "bardzo poważna". - Do Szpitala Południowego zwożeni są pacjenci z całego Mazowsza. Szpital Południowy powoli się wypełnia. Może się wypełnić dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni, a nie ma jasnej strategii rządzących, jeśli chodzi o inne szpitale - stwierdził Trzaskowski.

Zaznaczył, że z tego powodu miasto domaga się od władz szczegółowych wytycznych w związku z kolejną falą zakażeń: - To rządzący mają wszystkie instrumenty, żeby taką analizę przeprowadzić i wtedy będziemy podejmować decyzje. To są pytania tak naprawdę do rządu, jaka jest strategia na kolejną falę covidu.