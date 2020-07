Nowe zakażenia: Mazowsze na podium wśród województw. Wzrost w stolicy

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 584 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. To drugi najwyższy wynik w Polsce od początku pandemii.

Na Mazowszu potwierdzono w ciągu ostatniej doby 62 nowe przypadki koronawirusa. To trzeci wynik w kraju. Więcej było tylko na Śląsku, gdzie wykryto 188 zakażeń i w Małopolsce - 142.

62 nowy przypadki w województwie mazowieckim potwierdzone w sobotę, to blisko dwa razy więcej w porównaniu do danych z piątku. Wówczas resort informował o 32 przypadkach. Ostatni znaczny skok odnotowano w województwie w czwartek, kiedy w ciągu doby stwierdzono 104 przypadki .

Był to skutek zakażeń, do których doszło między innymi na weselu w powiecie węgrowskim. Goście weselni wrócili do Warszawy chorzy na COVID-19. Jeszcze wcześniej ponad 100 przypadków było w kwietniu, kiedy nastąpił szczyt zachorowań.