Na Mazowszu znów ponad 50 nowych przypadków koronawirusa

Resort zdrowia potwierdził nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu. Wtorek to drugi dzień z rzędu, kiedy odnotowano ponad 50 zachorowań i czwarty, kiedy wykres rośnie. W Warszawie zarejestrowano 14 nowych zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 399 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. Wciąż najwięcej odnotowuje się na Śląsku - ostatniej doby zarejestrowano 140 zakażeń. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska z 62 przypadkami. Mazowsze zajmuje trzecie miejsce w rankingu z 59 osobami, u których badania potwierdziły obecność nowego wirusa w organizmie. W poniedziałek nowych zakażeń było niewiele mniej - 54.

W tym miesiącu najwięcej nowych przypadków odnotowano 13 lipca (72). Wtorkowe 59 zakażeń to drugi wynik w lipcu.

Ministerstwo poinformowało też o śmierci dziewięciu osób zakażonych koronawirusem w wieku od 49 do 89 lat. W Warszawie zmarła 86-letnia kobieta, ale - jak zaznaczono w komunikacie - była to mieszkanka województwa łódzkiego. Z tego powodu nie pojawiła się ona w dziennych statystykach zgonów w stolicy.

Dwa nowe ogniska

Statystki Mazowszu częściowo wynikają z dwóch nowych ognisk zakażeń w województwie. Jedno to szpital w Gostyninie , gdzie - jak podał jeszcze w poniedziałek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie - "z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 zarejestrowano 44 pacjentów, 7 pracowników oraz 2 osoby z otoczenia".

W poniedziałek sanepid poinformował również o nowym ognisku w gostynińskiej filii Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Czarnowie, gdzie wykryto 13 przypadków. "W ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 7 mieszkańców DPS, 2 pracowników oraz 4 osoby z otoczenia; 12 innych osób, mających styczność z osobami z wynikiem pozytywnym badania, jest objętych obowiązkową kwarantanną domową, 106 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym" – czytamy w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie.

Sytuacja w Warszawie

Liczba zachorowań w Warszawie również utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tu 14 nowych przypadków. W poniedziałek było ich więcej, bo 21, ale za to przez cały weekend łącznie 18.

Państowowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał także, że do tej pory w stolicy wykryto łącznie 1 842 zakażonych, zmarło dotychczas 130 osób.

Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono w Warszawie w połowie marca. Szczyt zachorowań nastąpił jednak w kwietniu. Od 4 do 15 kwietnia odnotowywano dziennie nawet od 39 do 50 przypadków. Jednak najwięcej zakażeń potwierdzono do tej pory 26 maja - 55 przypadków. Od tego dnia nie było już jednak więcej niż 33 zakażenia w ciągu dnia.