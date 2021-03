Ratownicy medyczni: mamy pełne ręce roboty. Ponad cztery tysiące nowych przypadków na Mazowszu

Ponad cztery tysiące zakażeń na Mazowszu, ponad 1800 w Warszawie. Resort podał nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem. O lawinowym wzroście testów mówią z kolei ratownicy medyczni. Od początku marca do minionego wtorku łącznie ratownicy pobrali prawie 4,7 tys. wymazów. Natomiast w całym lutym – niemal. 4,8 tys.

Jak w wynika z rządowego raportu, w sobotę potwierdzono w Warszawie 1809 zakażeń. To nieco mniej niż dzień wcześniej, kiedy odnotowano największą dotąd liczbę nowych zachorowań od początku pandemii – 1829.

Rośnie liczba wymazów

Do osób, które nie mogą samodzielnie udać się do punktów pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przyjeżdżają ratownicy stołecznego pogotowia. - Mamy 16 zespołów, które realizują te zadania – mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Piotr Owczarski.