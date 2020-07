Nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu. W Warszawie najwięcej od tygodnia

13 nowych przypadków koronawirusa odnotował w czwartek sanepid. To o osiem więcej niż dzień wcześniej. Znacząco wzrosła także liczba zachorowań na COVD-19 w województwie mazowieckim.

MZ poinformowało także o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem. To pacjenci pomiędzy 63. a 91. rokiem życia. Tym samym liczba osób zakażonych koronawirusem w kraju wzrosła do 39 054, a ofiar do 1 605.