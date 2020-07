Spadła liczba zakażeń na Mazowszu. Mniej także w Warszawie

MZ poinformowało także o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. To pacjenci pomiędzy 69. a 91. rokiem życia. Do tej pory odnotowano w kraju 38721 przypadków zachorowań na COVID-19, z czego zmarło 1594 osoby.

Koronawirus na Mazowszu

Na Mazowszu odnotowano spadek zakażeń. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 22 nowe przypadki. Jeszcze w środę przybyło ich 28. Od początku miesiąca do tej pory największą liczbę zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim 13 lipca, kiedy odnotowano 72 zachorowania w ciągu doby.

Największy szczyt zakażeń przypadł na przełom marca i kwietnia, kiedy dziennie liczba pozytywnych testów na koronawirusa wynosiła ponad sto. 7 kwietnia odnotowano 182 przypadki COVID-19 i to do tej pory największa potwierdzona liczba.

Sytuacja w Warszawie

Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał najświeższe dane dotyczące Warszawy. Łączna liczba potwierdzonych do tej pory przypadków koronawirusa to 1 765, z czego pięć przybyło w ciągu ostatniej doby. W Warszawie do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 129 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu w ciągu ostatniej doby.