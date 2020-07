Mniej zakażeń na Mazowszu, mały wzrost w Warszawie

Resort zdrowia przekazał we wtorek informację o 267 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Liczba nowych infekcji jest niższa niż w poniedziałek, kiedy odnotowano ich 299. W niedzielę informowano z kolei o 370 nowych przypadkach.

Najwięcej infekcji, o których Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, dotyczy województwa śląskiego , gdzie odnotowano 72 nowe przypadki. Pozostałe zakażenia dotyczą województw: wielkopolskiego (52), małopolskiego (44), mazowieckiego (28).

Jeżeli chodzi o Warszawę, w ciągu ostatniej doby potwierdzono siedem przypadków infekcji, co oznacza, że do tej pory w stolicy zakażonych było 1760 osób. Z danych podanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wynika, że w poniedziałek przybyły cztery nowe zakażenia na COVID-19, a w niedzielę było ich sześć.

Od 1 lipca do tej pory w Warszawie nie odnotowano dziennie więcej niż 16 zakażeń. Ale jeszcze w maju potwierdzono najwięcej zachorowań od czasu pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa. 26 maja łączna liczba zakażeń w stolicy wyniosła 55. Nagły skok zachorowań występował też wcześniej, w kwietniu, kiedy odnotowywano po kilkadziesiąt zakażeń. Od 4 do 10 kwietnia liczba nowych przypadków koronawirusa w stolicy sięgała od 39 do 47.