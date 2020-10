552 zakażenia na Mazowszu. Większość pochodzi z Warszawy

- Ludzie zakażają się poprzez liczne kontakty. Widzimy to po dużych miastach. Dzisiaj mamy w Warszawie zanotowanych 350 przypadków, w Krakowie blisko 400 - mówi rzecznik resortu zdrowia. W ciągu ostatniej doby na Mazowszu koronawirusem zakaziły się 552 osoby. Zdecydowana większość przypadków pochodzi ze stolicy.

5068 nowych przypadków SARS-CoV-2 potwierdzono we wtorek. Zmarły 63 kolejne osoby chore na COVID-19. Od początku pandemii potwierdzono dokładnie 135 278 przypadków. Mapa zakażeń pokazuje, że najwięcej infekcji potwierdzono na Śląsku, na Mazowszu oraz w Wielkopolsce.

Sytuacja na Mazowszu

Sytuacja w Warszawie

"Ludzie mogą zakażać się na ulicy"

- Ludzie zakażają się poprzez liczne kontakty. Widzimy to po dużych miastach. Dzisiaj mamy w Warszawie zanotowanych 350 przypadków, w Krakowie blisko 400. Ludzie mogą zakażać się na ulicy. Jeżeli nie będziemy nosić masek, doprowadzimy do tego, że te wzrosty zakażeń będą wyższe, a my będziemy musieli podejmować decyzje o bardziej restrykcyjnych ograniczeniach – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.