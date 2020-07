Nowe przypadki zakażenia. Mazowsze liderem wśród województw

Województwo mazowieckie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem liczby nowych zakażeń COVID-19. To oznacza znaczny wzrost od ostatniej doby. W Warszawie potwierdzono za to mniej przypadków.

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze statystyki dotyczące nowych zakażeń. Z danych z 13 lipca wynika, że łącznie w kraju odnotowano 299 nowych zachorowań na COVID-19.

"Mamy 299 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (72), śląskiego (65), podkarpackiego (62), małopolskiego (38), wielkopolskiego (20), łódzkiego (18), lubelskiego (8), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), zachodniopomorskiego (2), pomorskiego (2), dolnośląskiego (1) i opolskiego (1)" - podano na Twitterze.

Resort zdrowia poinformował także o śmierci pięciu osób pomiędzy 62 a 77 rokiem życia. Wśród nich jest jedna osoba z Mazowsza. To kobieta w wieku 70-lat pochodząca z Grójca. Jak podano, wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Do tej pory odnotowano w Polsce łącznie 38190 zakażonych COVID-19, z czego zmarło 1576 osób. Ministerstwo Zdrowia podało też liczbę ozdrowieńców. To łącznie 27515 osób.

Mazowsze z największą liczbą zakażeń

Jeszcze w niedzielę potwierdzonych przypadków koronawirusa na Mazowszu było osiem. W poniedziałek przybyło ich aż 72. To oznacza, że liczba zakażeń w ciągu doby zwiększyła się dziewięciokrotnie. To także największy wzrost odnotowany w ostatnim czasie na Mazowszu odkąd 19 czerwca potwierdzono 84 nowe przypadki. Od 21 czerwca do tej pory nie przybywało więcej niż 50 zakażeń w ciągu doby.

Najwięcej potwierdzonych testów na COVID-19 odnotowywano na przełomie marca i kwietnia, kiedy liczba przekraczała 100. 28 marca, 1 kwietnia, 7 kwietnia i 11 kwietnia odnotowywano kolejno: 103, 142, 182 i 128 przypadków w ciągu doby.

Jak podał sanepid, na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrii szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie wykryto ognisko koronawirusa. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd u 19 pacjentów i 5 pracowników. Ponad 270 osób objęto kwarantanną domową.

Zakażenia w Gostyninie

W ostatnich dniach służby poinformowały, że na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrii szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie wykryto ognisko koronawirusa. Jak poinformował w niedzielę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pierwsze potwierdzone zachorowanie na Covid-19 u pacjentki zostało zgłoszone 7 lipca - po otrzymaniu powiadomienia natychmiast rozpoczęto tam dochodzenie epidemiologiczne.

Według opublikowanego w niedzielę komunikatu gostynińskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dotyczącego sytuacji na oddziałach psychogeriatrii i psychiatrycznym tamtejszego szpitala, "w ognisku z wynikiem pozytywnym badania w kierunku zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 do chwili obecnej zarejestrowano 19 pacjentów oraz 5 pracowników".

Koronawirus w Warszawie

Sytuacja w stolicy jest nieco bardziej stabilna. Z danych podanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie wynika, że w ciągu ostatniej doby przybyło cztery nowe zakażenia na COVID-19. W niedzielę nowych przypadków było sześć.

Łączna liczba wszystkich zakażeń w Warszawie wynosi do tej pory 1753. W ciągu ostatniej doby nie potwierdzono ani jednego zgonu. Do tej pory na COVID-19 zmarło w stolicy 129 osób. Z danych PPIS wynika, że łączna liczba ozdrowieńców wynosu 750, z czego 16 osób otrzymało taki status w ciągu ostatniej doby.

Od 1 lipca do tej pory w Warszawie nie odnotowano dziennie więcej niż 16 zakażeń. Ale jeszcze w maju potwierdzono najwięcej zachorowań od czasu pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa. 26 maja łączna liczba zakażeń w stolicy wyniosła 55. Nagły skok zachorowań występował też wcześniej, w kwietniu, kiedy odnotowywano po kilkadziesiąt zakażeń. Od 4 do 10 kwietnia liczba nowych przypadków koronawirusa w stolicy sięgała od 39 do 47.

