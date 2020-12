Przybyło ponad siedmiuset zakażonych na Mazowszu. "Kolejne 105 milionów złotych na walkę z wirusem"

Ponad siedemset nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono we wtorek na Mazowszu - podał resort zdrowa. Z kolei wojewoda zaktualizował informację dotyczącą liczby wolnych respiratorów: jest ich 92.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce od początku epidemii zakażenie stwierdzono u 999 924 osób, spośród których 17599 zmarło. Za zdrowe uznano 597 589 osób. W ciągu doby wykonano 38,4 tys. testów.

Najwięcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2, o których poinformowano we wtorek, dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie odnotowano 1214 infekcji. Pozostałe przypadki dotyczą województw: śląskiego (1084), wielkopolskiego (796) i mazowieckiego (765).

Marszałek prosi o pomoc

- W związku z tym zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o kolejną zgodę na przesunięcie kolejnych środków i uzyskaliśmy taką zgodę, kolejne 105 milionów złotych przeznaczymy dzisiaj na walkę z wirusem, na walkę z chorobą COVID-19, więc do 255 milionów złotych trzeba doliczyć następne 105 milionów złotych. Nasza komisja zakupowa będzie realizowała oczywiście te zakupy. Część zakupów powierzymy szpitalom (...), więc bardzo konsekwentnie realizujemy to wsparcie dla placówek ochrony zdrowia - powiedział Struzik.