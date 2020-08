Koronawirus w amerykańskiej szkole pod Warszawą. Pozytywne wyniki testów u uczniów

Piątkowy spadek w stolicy

Koronawirus u uczniów American School of Warsaw

Cztery zakażenia koronawirusem zostały wykryte w niepublicznej szkole American School of Warsaw w podwarszawskiej Bielawie. Rok szkolny rozpoczął się tam 18 sierpnia. Placówka realizująca amerykańską podstawę programową zaoferowała uczniom tryb nauki hybrydowej - czyli możliwość uczęszczania na zajęcia stacjonarne bądź korzystanie z nich zdalnie. Jak podaje szkoła, po otwarciu 93 procent uczniów wybrało powrót do tradycyjnej formy nauczania. Ci, którzy powrócili, muszą stosować się do zasad bezpieczeństwa - stosować płyny odkażające do rąk, nosić maseczki i pamiętać o zachowaniu dystansu oraz podziale na wyznaczone grupy.