Ponad sto nowych zakażeń na Mazowszu. Jeden powiat w strefie czerwonej, jeden w żółtej

Dwa powiaty w strefie czerwonej i żółtej

Powiat lipski, leżący na południu Mazowsza, pozostaje w strefie czerwonej. Oznacza to, że jest on jednym z najwyższym przyrostem zakażeń koronawirusem. W czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że jako strefa żółta został oznaczony powiat żuromiński, położony w północnej części województwa.

Piąty dzień wzrostu liczby zakażeń w stolicy

Tylko w sierpniu do statystyki zachorowań w stolicy dołączyło 1081 przypadków, co oznacza, że jedną trzecią wszystkich zachorowań odnotowano w ciągu 27 dni.

Powrót do szkoły w czasach pandemii

Sierpniowy wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem martwi wielu rodziców uczniów, którzy 1 września mają powrócić do szkół. Wątpliwości co do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zgłaszali w środę samorządowcy. O swoich obawach opowiadają także dyrektorzy szkół, którzy mają do rządu żal za przerzucanie na nich całej odpowiedzialności za organizację bezpiecznej pracy placówek oświatowych.