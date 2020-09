Nowe zakażenia. Na Mazowszu ponad 60 przypadków, blisko połowa pochodzi z Warszawy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie podała, że od początku epidemii na Mazowszu potwierdzono 10071 przypadków COVID-19. W komunikacie dodano też, że łączna liczba ozdrowieńców to 6448, z czego 104 takich pacjentów przybyło w ciągu ostatniej doby. Z powodu koronawirusa do tej pory na Mazowszu zmarło 420 osób.

Epidemia w Warszawie

Z kolei Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował w środę, że w stolicy przybyło kolejnych 30 chorych na COVID-19. To nieco mniej niż dzień wcześniej, kiedy zakażenie koronawirusem potwierdzono u 32 osób.

PPIS wskazał w komunikacie, że do tej pory w stolicy potwierdzono 3676 zakażeń. Łączna liczba ozdrowieńców to 1347, z czego 33 takich pacjentów przybyło w ciągu ostatniej doby. Do tej pory w Warszawie na koronawirusa zmarło 140 osób.