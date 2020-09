Najwyższy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem Warszawie

W środę potwierdzono 148 przypadków zakażenia koronawirusem w Warszawie. To największy dobowy przyrost odnotowany w stolicy od początku epidemii.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 1552 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. To trzeci najwyższy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 30 osób, w tym pięciu "z powodu COVID-19", a 25 "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami". Najwięcej przypadków, o których poinformowano w środę, dotyczy województwa małopolskiego. Ostatniej doby odnotowano tam 205 zakażeń. Na drugim miejscu jest województwo pomorskie ze 195 zakażeniami, na trzecim - Mazowsze, gdzie zdiagnozowano 159 zakażeń. W wyniku powikłań związanych z COVID-19 zmarły trzy osoby.

Epidemia w Warszawie

Większość nowych zakażeń z Mazowsza odnotowano w stolicy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował o 148 przypadkach. To największy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii.

Wzrost zakażeń po rozpoczęciu nauki

Po zakończeniu wakacji i powrocie uczniów do szkół stale rośnie liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2. Od połowy września stwierdzono w Warszawie ponad tysiąc nowych przypadków. Po poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wskazał, że wzrost zakażeń jest najbardziej niepokojący wśród osób w przedziale wiekowym od 10 do 25 lat. Od początku miesiąca koronawirusa wykryto w 50 stołecznych szkołach. Placówki te przechodziły w całości na zdalne nauczanie lub decydowały o odesłaniu do domów wybranych klas.