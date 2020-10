Wojewoda: dwa stołeczne szpitale dołączyły do placówek dla pacjentów z COVID-19

Zaznaczył jednak, że nie są to dane precyzyjne, bo w piątek podjął decyzję o dołączeniu trzech warszawskich szpitali do placówek tak zwanego drugiego stopnia, czyli szpitali zakaźnych. - Do szpitali covidowych dołączyły Szpital Czerniakowski przy Stępińskiej, Szpital Grochowski oraz, to jest naprawdę mocna wiadomość, 404 łóżka w szpitalu MSWiA na Wołoskiej, w tym 50 łóżek z respiratorami. To daje nam naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwości leczenia - podkreślił wojewoda.