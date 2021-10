Szpital Południowy. "To limit, który zapewnia odpowiednią wydajność sieci tlenowej i bezpieczeństwo pacjentów"

W poniedziałek stołeczny ratusz poinformował o wstrzymaniu przez Szpital Południowy przyjęć nowych pacjentów . Jak tłumaczył urząd, wysoka liczba przebywających w szpitalu pacjentów, z których część wymaga podłączenia do respiratorów, generuje ogromny jednoczesny pobór tlenu, co skutkuje przekroczeniem wydajności instalacji, która była zaprojektowana na zupełnie inne warunki.

"Sytuacja w szpitalu nie ma wpływu na działanie punktu szczepień"

Jednocześnie wskazano, że sytuacja w Szpitalu Południowym nie spowodowała potrzeby zamknięcia punktu szczepień przeciw COVID-19, który funkcjonuje w placówce. "Doraźne wstrzymanie przyjmowania pacjentów z COVID do placówki nie ma wpływu na działanie punktu szczepień" - poinformowano.

Ratusz zaznaczył też, że za sytuację pandemiczną i działania podejmowane w celu "przeciwdziałania kolejnej, czwartej już fali koronawirusa odpowiadają władze centralne". "Warto podkreślić, że w czasie poprzedniej fali zachorowań miejskie szpitale, nadzorowane przez m.st. Warszawa uruchomiły ponad 650 łóżek do leczenia pacjentów covidowych, czyli 1/3 wszystkich miejsc w Warszawie" - napisano.

Ratusz apeluje o zmniejszenie ilości łóżek w Szpitalu Południowym

Ratusz podkreślił również, że w szpitalu na bieżąco pracuje i monitoruje sytuację zespół specjalistów, a urząd m.st. Warszawy we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim prowadzą rozmowy celem przyjęcia najbardziej optymalnych rozwiązań.

Władze miasta rekomendują także rewizję decyzji ministra zdrowia i zmniejszenie liczby łóżek w Szpitalu Południowym do maksimum 196 zwykłych i 50 respiratorowych. Stolica apeluje też do rządu o pilne działania nakłaniające do szczepień przeciw COVID-19. "Z danych ze Szpitala Południowego wynika, że większość osób hospitalizowanych w placówce jest niezaszczepiona" - podkreślono.