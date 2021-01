W weekend na Mazowszu zmarło 56 osób z koronawirusem

Jeśli chodzi o Mazowsze to z informacji podanych na rządowej stronie wynika, że ostatniej doby w województwie zmarło 13 osób, z czego trzy nie cierpiały na choroby współistniejące do COVID-19. To znaczny spadek względem statystyk sobotnich, kiedy z powodu koronawirusa na Mazowszu zmarły 43 osoby. U siedmiu z nich nie wykryto chorób współistniejących.