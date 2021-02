Blisko 2,4 tysiąca zakażeń w Warszawie przez tydzień. "Rozpoczęły się szczepienia dla nauczycieli"

W ciągu tygodnia od 8 do 14 lutego na Mazowszu przybyło ponad 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. W Warszawie przypadków COVID-19 zdiagnozowano 2364, najwięcej w sobotę - 454.

Szczepienia dla nauczycieli w Warszawie

Ratusz przypomina, że nauczyciele, którzy chcą się zaszczepić, powinni się zgłosić do dyrektora swojej placówki, który wypełni formularz zgłoszeniowy w Systemie Informacji Oświatowej i prześle go do Ministerstwa Edukacji i Nauki.