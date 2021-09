Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Tylu zakażeń nie było od maja

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 29 września o 1234 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w całej Polsce. Jak podał resort, z powodu COVID-19 zmarły 22 kolejne osoby w kraju. To najwięcej zaraportowanych jednego dnia zachorowań od 26 maja, kiedy odnotowano 1267 przypadków.

Minister zdrowia: przekroczyliśmy barierę czwartej fali

O przyroście infekcji mówił w środę rano minister zdrowia Adam Niedzielski . - Dzisiaj przekroczyliśmy barierę czwartej fali - powiedział w Radiu Plus. - Jest to wyraźny skok z tygodnia na tydzień. Dynamika wzrostu w ostatnim czasie jest troszkę mniejsza niż dwa tygodnie temu. W zasadzie tego należało się spodziewać - ocenił Niedzielski. Według niego czwarta fala rozwija się zgodnie z przewidywaniami ekspertów.

Do środowych danych dotyczących liczby zakażeń w Polsce odniósł się także w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Powtarzaliśmy od dłuższego czasu, że koniec września to będzie ten moment, w którym raczej ten tysiąc zakażeń osiągniemy. Tydzień do tygodnia mamy obecnie wzrosty na poziomie około 28 procent. Musimy się liczyć, że w najbliższych dniach będziemy przekraczali kolejne bariery - dodał.