Zaostrzony rygor sanitarny na Mazowszu. Policja: prowadzimy systematyczne kontrole

Policja: systematyczne kontrole będą kontynuowane

Marczak dodał, że policjanci starają się prowadzić kontrole systematycznie. o różnych porach, by nie przyzwyczajać do konkretnych godzin. - Robimy to przede wszystkim po to, aby osoby starały się podchodzić do obostrzeń w sposób świadomy i odpowiedzialny. Te obostrzenia nie są wprowadzane po to, żeby komuś utrudnić życie, ale żeby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa. Miejsca, w których można nas spotkać, to są galerie, sklepy i miejsca zbierania się większych grup osób - przekazał policjant.