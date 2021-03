Ponad 2,5 tysiąca przypadków koronawirusa na Mazowszu. W Grodzisku lokalny lockdown

2596 zakażeń koronawirusem wykryto w środę na Mazowszu. To największa liczba wśród 16 województw. Władze Grodziska Mazowieckiego zdecydowały się wprowadzić lokalny lockdown. Do końca tygodnia zamknięte są hale sportowe, basen i domy kultury z kinem.

Lockdown w Grodzisku Mazowieckim

Wymienione obiekty zostały zamknięte do 14 marca włącznie. Czy po kilku dniach są widoczne efekty tej decyzji? - Sytuacja uległa poprawie, bo spadliśmy z pozycji lidera. Ale mam świadomość, że to jeszcze jest za wcześnie, aby ocenić, czy to zamknięcie miało wpływ. Nasze działania będą widoczne dopiero w przyszłym tygodniu. Wierzę głęboko, że moja decyzja spowodowała, że ludzie zaczęli bardziej uważać - powiedział tvnwarszawa.pl Grzegorz Benedykciński. - Mamy 17 świetlic, dwa domy kultury, mnóstwo obiektów sportowych. Około pięciu tysięcy dzieci chodziło na treningi. To niestety musiało przynieść efekt w postaci zwiększonej transmisji wirusa - dodał.