W Warszawie i na Mazowszu największa dobowa liczba zakażeń od początku pandemii

Ponad 5800 przypadków COVID-19 zanotowano w czwartek 20 stycznia w województwie mazowieckim. Prawie połowa przypadków pochodzi z Warszawy. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku pandemii.

Koronawirus na Mazowszu i w Warszawie

Zaraportowana w czwartek liczba zakażeń na Mazowszu to najwyższy dobowy przyrost od początku pandemii. Resort zdrowia poinformował również o 34 zgonach.

"W bazie GISAID zarejestrowanych jest już 1351 przypadków wirusa w wersji Omicron, które zostały stwierdzone w Polsce. Stanowi to 24,5 procent wszystkich sekwencjonowanych przypadków koronawirusa w naszym kraju" – przekazał resort zdrowia. Najwięcej przypadków omikronu pochodzi z województw: pomorskiego (348), mazowieckiego (231), śląskiego (111) i łódzkiego (108).

Niedzielski: dynamika, z którą nie mieliśmy do czynienia

W środę w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja szefa resortu Adama Niedzielskiego. Minister poinformował m.in. o aktualnej sytuacji epidemicznej i planowanych krokach. - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą - można powiedzieć - nie mieliśmy do tej pory do czynienia - powiedział.