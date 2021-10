Duży wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Warszawie, największy od połowy kwietnia

Przeciążona instalacja tlenowa w Szpitalu Południowym

W tym tygodniu w Szpitalu Południowym na Ursynowie, gdzie przyjmowani są pacjenci z COVID-19 doszło do przeciążenia instalacji tlenowej. Na miejsce strażacy dostarczyli dodatkowe 300 butli z tlenem. Rzeczniczka prasowa ratusz Monika Beuth-Lutyk mówiła w czwartek, że w szpitalu przebywa 153 pacjentów covidowych, z czego 40 jest podłączonych do respiratorów. Wskazała, że tak duże zapotrzebowanie tlenu jest powodem przeciążenia sieci. - Pacjenci podłączeni do respiratorów potrzebują go jeszcze więcej, poza tym większość pacjentów covidowych ma problemy z układem oddechowym. I tak zeszliśmy z liczby 270 pacjentów, którą odnotowaliśmy w ostatni weekend. Nie przyjmujemy też nowych. Wyleczeni są wypisywani do domów - wskazała Beuth-Lutyk.