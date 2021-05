12 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa w Warszawie i Zaborowie. Przejęzyczenie wiceszefa GIS

Potwierdził to następnie Krzysztof Saczka, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. - Potwierdzam, że do Inspekcji Sanitarnej wpłynęła informacja o tym, iż w domu Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach pojawiło się 10 osób ze schorzeniami dotyczącymi układu dróg oddechowych - przekazał na antenie TVN24. Jak dodał, inspekcja sanitarna w Katowicach natychmiast przystąpiła do działania. - Podjęła wywiad epidemiologiczny oraz wstępne badanie kilku osób. To badanie potwierdziło, że te osoby są dodatnie - poinformował.