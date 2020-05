Niska frekwencja w przedszkolach i żłobkach

W ponad 30 przedszkolach nie zjawił się nikt

Dane podsumowujące pierwszy tydzień po "odmrożeniu" pochodzą z 355 miejskich przedszkoli oraz 180 szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne. Łącznie to 56,7 tysiąca miejsc dla dzieci. Na co dzień w miejskich placówkach pracuje 13,5 tysiąca osób - nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W dobie pandemii dziećmi zajmuje się dziewięć tysięcy osób.

Według raportu stołecznego ratusza, w poniedziałek w przedszkolach pojawiło się 5,6 tys. dzieci, jednak do 31 placówek nie przyszło ani jedno. We wtorek w zajęciach uczestniczyło 5 798 maluchów, w 33 przedszkolach nikt się nie pojawił. W środę do placówek przyprowadzono 5 811 dzieci, jednak w 32 - mimo deklaracji - nie pojawił się ani jeden przedszkolak. W czwartek w przedszkolach było 5 761 dzieci, ale w 35 nie odbyły się zajęcia, bo nikogo nie było. W piątek utrzymała się niska frekwencja - 5,3 tys. dzieci przyprowadzono do placówek, a w 37 przedszkolach nie pojawiło się ani jedno.

Do żłobków powróciło kilkanaście procent podopiecznych

W poniedziałek przyprowadzono do nich 1267 dzieci, a kolejnych 13 przebywało w miejskich punktach dziennego opiekuna. Ratusz podaje, że liczba ta stanowiła około 15 procent podopiecznych w porównaniu do ogólnej liczby miejsc dostępnych w miejskich żłobkach. W kolejnych dniach frekwencja minimalnie wzrosła, ale w sumie od 18 do 22 maja utrzymywała się na średnim poziomie nieco powyżej 16 procent. We wtorek rodzice wysłali do żłobków 1312 maluchów, 20 maja – 1333 dzieci, 21 maja – 1351, a 22 maja – 1284.