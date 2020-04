Będą dezynfekować miasto. Zaczną od "patelni"

Jak poinformowała Gałecka, ozonowanie ulic Warszawy rozpocznie się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego o godzinie 22 w czwartek na tak zwanej "Patelni" przy metrze Centrum i będzie trwało do godziny 6 w piątek. Dezynfekcja będzie przeprowadzana co noc.

Gdzie zaplanowano dezynfekcję?

Ozonowania zostaną przeprowadzone w pobliżu szpitali: przy Wołoskiej, Praskiego, Czerniakowskiego, przy Szaserów, Wolskiego, Położniczego Dzieciątka Jezus. Poza tym oczyszczane będą dworce, przejścia podziemne przystanki autobusowe i tramwajowe, Rondo Waszyngtona, Rondo Daszyńskiego, metro Centrum, a także ciągi ulic: aleja "Solidarności" od Zajezdni Wola do Targowej, aleja Jana Pawła II od Ronda Radosława do Dworca Centralnego, Aleje Jerozolimskie od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, Marszałkowska od placu Bankowego do placu Unii Lubelskiej.