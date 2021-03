Wojewoda chce kolejnych łóżek dla chorych na COVID-19. Szpitale dostają dobę na przygotowanie

Trzy stołeczne placówki otrzymały w środę decyzję wojewody mazowieckiego o udostępnieniu nowych łóżek dla chorych na COVID-19. Termin wykonania decyzji wyznaczono na czwartek. - Odwołałam się w tej sprawie do ministerstwa - mówi nam dyrektorka jednego ze szpitali, których dotyczyła decyzja.

O kolejnej decyzji dotyczącej poszerzenia bazy łóżkowej w szpitalach na Mazowszu służby wojewody poinformowały w komunikacie wysłanym do mediów w środę po godzinie 17. Tym razem dotyczyło to trzech placówek w Warszawie: Szpitala Bielańskiego (67 miejsc), Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (50 łóżek) oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (31 łóżek, w tym dwa respiratorowe). Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła szpitale otrzymały na utworzenie dodatkowych miejsc niespełna dobę.

"Potrzebujemy od dwóch do trzech tygodni"

Dyrekcja Szpitala Bielańskiego o decyzji wojewody dowiedziała się niewiele wcześniej niż media. - To nawet nie była doba. Czas na wykonanie decyzji należałoby liczyć w godzinach, bo otrzymałam ją w środę o godzinie 15 - powiedziała nam Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektorka Szpitala Bielańskiego. - Odwołałam się od tej decyzji do Ministerstwa Zdrowia i wskazałam termin: 29 marca - dodała.

Jak stwierdziła, jest to czas, w którym szpital może przygotować wolne łóżka. - Cykl pobytu na oddziale internistycznym wynosi około dwóch do trzech tygodni. To są zazwyczaj ciężko chorzy pacjenci. Aby ich wypisać, wyczyścić oddział i przerobić go na oddział covidowy mniej więcej tyle czasu potrzebujemy - wyjaśniła Gałczyńska-Zych.

- Odwołałam się nie co do zasady, ale od terminu. Chodzi o to, żeby był on realny - podkreśliła.

"Potrzebne są niezwłoczne działania"

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz wyjaśniła z kolei, że wojewoda ma świadomość, że przygotowanie wyznaczonej liczby łóżek, w tak krótkim czasie nie jest realne.

- Wojewoda spotkał się wczoraj z dyrektorami szpitali. Podczas spotkania dyrektor Wydziału Zdrowia mówił, że decyzje wydawane są z bardzo bliskim terminem i oznacza to, żeby jak najszybciej podejmować działania. Wiadomo, że w ciągu kilku czy kilkunastu godzin pełna liczba łóżek nie będzie uruchomiona. Chodzi o to, by zwalniać i niezwłocznie przygotowywać wszystkie te łóżka, które są już dostępne - powiedziała tvnwarszawa.pl Ewa Filipowicz.

Pytana o obecną sytuację i raportowaną w czwartek liczbę zakażeń koronawirusem na Mazowszu, która była najwyższa od początku pandemii i wyniosła 3756, odpowiedziała: "w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebne są niezwłoczne działania". - Wzrost liczby zakażeń, który dziś widzimy z reguły przekłada się na wzrost liczby pacjentów kilka dni później, dlatego poszerzamy bazę z wyprzedzeniem. Musimy się przygotować na to, że za kilka dni zajętość łóżek wzrośnie w większym stopniu - zaznaczyła Filipowicz.

Zapowiedziała również, że wkrótce wojewoda może wydać kolejne decyzje o zwiększeniu bazy łóżek dla chorych na COVID-19.

Kolejne miejsca w szpitalach tymczasowych

W czwartek swoją bazę łóżkową poszerzył również szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. - Dziś Szpital Narodowy uruchomił kolejnych 28 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem – powiedziała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, którego filią jest jest placówka na stadionie.

Dodała, że w obecnej chwili w szpitalu tymczasowym przebywa 221 chorych (w tym ośmiu osób pod respiratorem) i przyjmowane są kolejne zgłoszenia z Warszawy i Mazowsza.

W poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział uruchomienie kolejnego szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 w Warszawie. - Mamy w niedługim czasie do otwarcia szpital wojskowy na Okęciu, gdzie będzie kolejna baza miejsc - poinformował Andrusiewicz. Dodał, że ma on zostać uruchomiony jeszcze w tym tygodniu.

Autor:dg, kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP