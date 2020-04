Cięcia w budżecie. Mniej na promocję Warszawy i konsultacje społeczne

- Budżet Biura Marketingu Miasta miał wynosić w 2020 roku 26 milionów złotych, ale został okrojony do 21 milionów. Z kolei Centrum Komunikacji Społecznej z planowanych 14,3 miliona złotych otrzyma 11,3 miliona - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.- Łącznie ograniczenia w budżecie tych biur wyniosły 8 milionów - podsumowała.

Centrum Komunikacji Społecznej

Wyjaśniła przy okazji, czym zajmuje się CKS, a co za tym idzie - które miejskie działania mogą dotknąć cięcia budżetowe. Jak czytamy, CKS odpowiada za koordynację budżetu obywatelskiego oraz rozwija program Karta warszawiaka i Karta młodego warszawiaka. Jest odpowiedzialne również za rozwój wolontariatu w miejskich instytucjach i wspieranie projektu "Ochotnicy Warszawscy".

Do zadań biura należy również pomaganie organizacjom pozarządowym w działalności na rzecz mieszkańców czy finansowanie działań Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze. Oprócz tego CKS wspiera miasto w organizacji konsultacji społecznych i koordynuje współpracę naukową miasta i uczelni wyższych.

Rzeczniczka ratusza wspomniała też o działaniach Centrum Komunikacji Społecznej w czasie pandemii COVID-19. - Obecnie CKS we współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami nadzoruje program "Warszawa Wspiera" adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji. Odpowiada także za kampanię "Pomoc sąsiedzka", której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, zwłaszcza seniorów - podała Gałecka.