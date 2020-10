Centrum Onkologii rozważa "utworzenie oddziału dla pacjentów covidowych"

W ubiegłym tygodniu wstrzymana została praca bloku operacyjnego w Centrum Onkologii, gdy personel trafił na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną. - Robimy wszystko, żeby we wtorek móc przywrócić pracę - zapewnia rzecznik prasowy placówki. Dodaje, że w placówce może powstać specjalny oddział dla pacjentów onkologiczno-covidowych.

"Do wtorku zostaje wstrzymana praca bloku operacyjnego na Ursynowie w związku z koniecznością odbycia kwarantanny personelu, po kontakcie z osobą zakażoną. Pacjenci są informowani o przesunięciu planowanych operacji, zapewniliśmy personel dla nagłych przypadków i zabiegów, które z uwagi na stan pacjentów nie mogą być przełożone" – informowali w środę przedstawiciele placówki. Zastrzegli przy tym, że decyzje co do operacji lub jej przesunięcia w każdym przypadku podejmuje lekarz prowadzący.