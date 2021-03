"To jest polowanie na wolne miejsce". Ratownik o codzienności warszawskiego pogotowia

Dla mnie to jest żart, jeśli ktoś podaje mi informację "słuchaj, Michał masz 350 wolnych miejsc w Warszawie". Przyjeżdżam do szpitala, pytam, czy jest wolne miejsce i słyszę: "niestety nie mam, nie przyjmiemy, nie mamy tlenu, nie mamy respiratora, nie mamy łóżka" - opowiadał o swojej pracy Michał Fedorowicz, ratownik medyczny z Warszawy.

Jak pogotowie radzi sobie z problemami? - Czasami słyszymy: "jedźcie tam, od kilku godzin tam nikogo nie wysyłaliśmy, może zwolni się jakieś miejsce". No i jedzie karetka, żeby sprawdzić. Sam osobiście miałem taką sytuację w zeszłym tygodniu. Dostałem informację: "słuchaj, Michał, w Nowym Mieście nad Pilicą są wolne miejsca". Przypomnę: jeżdżę w Warszawie. Godzina trzecia nad radem, wolne miejsce w Nowym Mieście nad Pilicą, ale jedź do szpitala, sprawdź czy nie mają wolnego miejsca, ponieważ od kilku godzin nikogo im nie przywieźliśmy - relacjonował ratownik.

Praca w pogotowiu to teraz nie tylko ratowanie życia ludzkiego, coraz więcej czasu zajmuje jeżdżenie i czekanie. - Zespoły ratownictwa medycznego muszą przekazać pacjenta, bądź dostać tak zwaną odmowę przyjęcia pacjenta. Żeby to nastąpiło, musi ze szpitalnego oddziału ratunkowego wyjść lekarz, bądź musimy się z nim spotkać, który nam powie: "sorry, nie mamy miejsc", a my poprosimy wpis do naszej karty i jedziemy dalej. Kontaktujemy się z naszym dyspozytorem, gdzie mamy jechać i zapada decyzja: jedziemy dalej, szukamy miejsca albo zostajemy i czekamy aż coś się zwolni. I stąd biorą się kolejki, bo zespoły na przykład czekają po cztery-pięć godzin - wyjaśniał ratownik.