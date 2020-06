Zakażona pielęgniarka poszła do warzywniaka. Ona w areszcie, policjant na kwarantannie

52-latka zakażona koronawirusem została objęta izolacją domową. Mimo to postanowiła pójść po zakupy. Wracając - bez maseczki - wpadła na policjantów, którzy sprawdzali, czy jest w domu. Została aresztowana.

- To przykład skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. 52-latka, z uwagi na potwierdzonego koronawirusa, do czasu całkowitego wyzdrowienia objęta była izolacją domową – mówi Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji. Ale – jak przekazuje – zdecydowała się wyjść z domu. W piątek poszła do warzywniaka.