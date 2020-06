33 nowe zakażenia w Warszawie. Najwięcej od majowego rekordu

Natomiast dane opublikowane po południu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie mówią, że tylko w stolicy do godziny 13. zdiagnozowane zostały 33 przypadki.

W ciągu ostatniej doby zmarły także trzy osoby z Mazowsza, które były zakażone nowym patogenem. To 78-letni mężczyzna z Warszawy oraz 82-latek z Kozienic i 90-latek z Radomia.

Liczba przypadków w Warszawie nie maleje

Pierwszy komunikat o potwierdzonych przypadkach zakażenia w Warszawie PSSE opublikowała 13 marca. Mówił on o dziewięciu osobach z pozytywnymi wynikami testów. Przez następne dni liczba zakażonych przyrastała stopniowo o kilka, kilkanaście osób dziennie. Po dwóch tygodniach, 25 marca, po raz pierwszy koronawirusa zdiagnozowano u ponad 20 osób.

Szczyt zachorowań nastąpił między 2 a 16 kwietnia. W tych dniach potwierdzono ponad 430 zakażeń. Później, aż do 22 maja, tylko raz w ciągu doby przybyło ponad 20 zakażonych osób. Statystyki znów zaczęły rosnąć w ostatnich dniach maja. Największy dobowy przyrost odnotowano 26 maja, gdy stwierdzono 55 zakażeń.

W ostatnich dniach informowaliśmy między innymi o koronawirusie w schronisku dla bezdomnych przy Żytniej, gdzie zakażonych zostało siedem osób. Wirusa zdiagnozowano też u trzech pracowników zajmujących się naprawą infrastruktury tramwajowej w Tramwajach Warszawskich. Nowe przypadki pojawiają się także u najmłodszych - zakażenia wykryto u przedszkolaka z placówki przy Ryżowej i u malucha ze żłobka przy Ożarowskiej . Koronawirusa ma także jeden ze strażników miejskich z oddziału terenowego przy ulicy Sołtyka. Przypomnijmy też, że w miniony weekend do 63 wzrosła liczba zakażonych osób w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku.

Liczba zgonów w Warszawie

W środę resort zdrowia informował o śmierci dziewięciu osób w Warszawie: czterech mężczyzn w wieku od 65 do 91 lat oraz pięciu kobiet w wieku od 73 do 89 lat. Z danych publikowanych przez powiatowe inspekcje sanitarne wynika, że osiem z nich to mieszkańcy stolicy, a jedna - powiatu piaseczyńskiego.