Ratusz wstrzymał wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego

Mieszkańcy będą mogli otrzymać zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Urzędnicy zapewniają, że w tej sytuacji warszawiaków nie obowiązują terminy ustawowe.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął w środę decyzję o wstrzymaniu wysyłania zaświadczeń do mieszkańców o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Jak uzasadnił, jej celem jest ochrona mieszkańców przed narażeniem się na ryzyko związane z odbiorem dokumentów na poczcie. - Z inicjatywą wyszły władze Śródmieścia i wspólnie z pozostałymi burmistrzami postanowiliśmy jak najszybciej wprowadzić to rozwiązanie w całym mieście - dodał.