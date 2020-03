Koronawirus w szpitalu w Grójcu. "Kierownictwo nie zastosowało się do uregulowań"

Powiatowe Centrum Medyczne nie przyjmuje nowych pacjentów, ponieważ w placówce przebywają osoby zakażone koronawirusem. Dodatkowych lekarzy wysłał do Grójca wojewoda mazowiecki. Podał też, że kierownictwo szpitala nie zastosowało się do uregulowań w sprawie wystąpienia choroby zakaźnej.

"Wojewoda skierował do pracy w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu pięciu lekarzy. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że lekarze powinni stawić się do wykonywania pracy. Za niewykonanie tego obowiązku grozi kara grzywny" - przekazał w komunikacie zespół prasowy wojewody mazowieckiego.